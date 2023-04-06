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АНАЛІТИКА

Попри погрози Китаю: У Штатах зустрілись Спікер Палати представників США та лідерка Тайваню

 

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті зустрівся з президенткою Тайваню Цай Інвень у Сімі-Веллі, поблизу Лос-Анджелеса, попри погрози помсти з боку Китаю.

Відео зустрічі публікує NHK, передає Укрінформ.

Маккарті, республіканець, який через свою посаду в Конгресі займає третє місце в ієрархії американської влади, став найвищою особою США, яка зустрічалася з тайванським лідером на території Штатів із 1979 року.

«Дружба між народами Тайваню та Америки є надзвичайно важливим питанням для вільного світу і це критично важливо для підтримки економічної свободи, миру та регіональної стабільності», - сказав Маккарті.

В ході переговорів він також заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати продажі зброї Тайваню і забезпечити своєчасне надходження цих поставок на острів.

Цай Інвень, зі свого боку, відзначила важливість єднання демократичних країн заради збереження глобального миру й стабільності.

«Щоб зберегти мир, ми повинні бути сильними. Ми сильніші, коли ми разом», - сказала вона.

На знак солідарності з Тайванем і демонстрації двопартійної підтримки в зустрічі взяли участь законодавці від обох партій - і республіканці, і демократи.

Цай Інвень здійснила зупинку в Лос-Анджелесі на зворотному шляху з Центральної Америки, де вона відвідувала дипломатичних партнерів Тайваню Гватемалу та Беліз.

Пекін виступив рішуче проти такої зустрічі та закликав США дотримуватися принципу одного Китаю, пообіцявши «уважно стежити за розвитком ситуації та рішуче захищати суверенітет і територіальну цілісність країни».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні зустрічі лідера Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі Китай направив авіаносну групу до південно-східного узбережжя Тайваню.
 

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