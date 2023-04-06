Президент Чорногорії, що програв вибори, пішов з посади лідера партії, яку очолював 25 років

Багаторічний президент Чорногорії Міло Джуканович, який програв останні вибори голови держави в неділю, вирішив піти з посади лідера своєї Демократичної партії соціалістів (ДПС) - він очолював її з 1998 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Після відставки Джукановича виконувати обов'язки очільника ДПС буде Даніель Живкович, який нині очолює фракцію партії в парламенті.

Про рішення піти з посади поки ще чинний президент Чорногорії заявляв у середині березня, до виборів. Нового лідера Демократичної соціалістичної партії мають обрати через два-три місяці після виборів до парламенту 11 червня.

Міло Джуканович до 1998 року був віцепрезидентом ДПС, після цього незмінно очолював політичну силу. Під час її останнього з'їзду у січні 2021 року вже порушувалось питання про відставку Джукановича, але тоді його так і не ухвалили.

Нагадаємо, опозиційний кандидат Якоб Мілатович отримав підтримку понад 60% чорногорських виборців у другому турі президентських виборів у неділю.

У своїй першій промові після виборів новий президент Чорногорії висловив упевненість, що за його каденції країна вступить до ЄС, а також підтримуватиме добрі відносини з країнами Західних Балкан.

Опонент Мілатовича, багаторічний президент Чорногорії Міло Джуканович, також зазначив, що перемога нового президента створює гарне підґрунтя для повернення Чорногорії на шлях до членства у ЄС.