Влада Росії погіршить прогноз курсу рубля

В оновленому макроекономічному прогнозі російська влада очікує, що курс долара до кінця 2023 року становитиме 77 рублів, хоча у останній офіційній версії прогнозу середній курс валюти на цей рік мав становити 68,3 рубля.

Про це пишуть "Вєдомості" із посиланням на одну з останніх версій прогнозу соціально-економічного розвитку, який щорічно публікує Мінекономрозвитку РФ.

Інший близький до Кабміну співрозмовник газети уточнив, що економічний прогноз перебуває на стадії "бурхливого обговорення", консенсусу поки не досягнуто за ключовим моментом - очікуваною вартістю та обсягом видобутку нафти. До узгодження оцінки щодо ключового експортного товару прогнози щодо курсу рубля не мають великого сенсу, зазначив він.

В останньому офіційному прогнозі соціально-економічного розвитку, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку у вересні 2022 року, очікуваний середній курс долара цього року становить 68,3 рубля. У 2024 та 2025 роках курс прогнозується на рівні 70,9 рубля та 72,2 рубля відповідно.

При цьому напередодні курс американської валюти на "Московській біржі" наблизився до 80 карбованців уперше з квітня минулого року. На максимумі долар торгувався по 79,6 рубля.

Російські експерти зауважували, що рубль дешевшає, незважаючи на помітне подорожчання нафти.

Джерела, близькі до російського уряду, пояснюють девальвацію рубля збігом обставин: низький рівень продажу валюти експортерами, виведення коштів населенням, угоди з купівлі російських активів компаній, що залишають країну.

Водночас начальник відділу глобальних досліджень "Открытие инвестиции" Михайло Шульгін пояснює, що падіння курсу рубля відображає падіння цін на російську нафту (у бюджет закладали Urals по $70,1 за барель, долар по 68,3 рубля).

Згідно з бюджетом, середня ціна російської нафти в рублевому вираженні повинна становити близько 4790 рублів за барель, проте, за даними Мінфіну, за підсумками першого кварталу 2023 року вона склала 3600 рублів. Це на 25% нижче запланованого середнього показника на рік, зазначив експерт.