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АНАЛІТИКА

РФ перевантажує своє дизпаливо між танкерами поблизу Африки, - Reuters

 

Росія почала здійснювати перевалку дизельного палива з судна на судно поблизу африканських портів, прагнучи подальшого реекспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Повне ембарго ЄС на російські нафтопродукти 5 лютого збільшило експорт російського дизельного палива до Азії, Африки та Близького Сходу. За словами трейдерів, минулого місяця Росія відправила до африканських країн близько 1,0 млн. тонн дизельного палива, частина з яких може бути реекспортована", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що деякі обсяги дизпалива можуть бути змішані та перепродані або перевантажені, щоб знизити вартість перевезення на далеких маршрутах.

Близько 42 500 тонн дизельного палива, зануреного на вантажне судно Bourda в Балтійському порту Приморськ, наприкінці лютого було перевантажено з борту на борт біля порту Ломе в Того на танкер Marlin Aquamarine. В цей час Marlin Aquamarine прямує через Атлантичний океан до порту Пуент-а-П'єр, Тринідад і Тобаго.

Reuters пише, що російські поставки дизельного палива в Ломі майже подвоїлися в березні і становили близько 200 000 тонн. Майже 30 000 тонн російського дизельного палива також перевантажуються на танкер Savanna поблизу нігерійського порту Лагос. Перевалки біля Ломе та Лагосу зазвичай використовуються для доставки дизельного палива та бензину, перевантажуючи такі вантажі з великих танкерів Aframax та Panamax на судна, які здатні заходити до менших бухт.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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