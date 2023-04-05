Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Китаї відбувся перший запуск приватної ракети Tianlong-2 на рідкому паливі, яка дасть змогу створити конкурента для Falcon 9

У Китаї відбувся перший запуск приватної ракети Tianlong-2 на рідкому паливі, яка дасть змогу створити конкурента для Falcon 9

 

Приватна китайська компанія Space Pioneer запустила ракету Tianlong-2, яка працює на рідкому паливі. Вона має три ступені та п'ять двигунів.

Наприкінці 2022 року компанія Landspace могла першою запустити приватну ракету на рідкому паливі, але зазнала невдачі. Минулого тижня Space Pioneer змогла успішно зробити те, що не вдалося конкуренту.

Ракета Tianlong-2 працює на гасі та рідкому кисні. Перший ступінь отримав три двигуни YF-102, а в другій і третій ступенях встановлено по одній силовій установці Tianhuo-11 і Tianhuo-31 відповідно.

Tianlong-2 відправила на сонячно-геосинхронну орбіту супутник Ai Taikong Kexue. Він займатиметься зондуванням Землі.

Tianlong-2 ляже в основу нової ракети, яка постарається нав'язати конкуренцію Falcon 9. Компанія Space Pioneer, створена у році, вже отримала фінансування на розробку Tianlong-3 з багаторазовим першим ступенем.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0152
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8022  0,20 0,53 37,5288  0,22 0,57
EUR 39,8963  0,07 0,19 40,8325  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес