У Китаї відбувся перший запуск приватної ракети Tianlong-2 на рідкому паливі, яка дасть змогу створити конкурента для Falcon 9

Приватна китайська компанія Space Pioneer запустила ракету Tianlong-2, яка працює на рідкому паливі. Вона має три ступені та п'ять двигунів.

Наприкінці 2022 року компанія Landspace могла першою запустити приватну ракету на рідкому паливі, але зазнала невдачі. Минулого тижня Space Pioneer змогла успішно зробити те, що не вдалося конкуренту.

Ракета Tianlong-2 працює на гасі та рідкому кисні. Перший ступінь отримав три двигуни YF-102, а в другій і третій ступенях встановлено по одній силовій установці Tianhuo-11 і Tianhuo-31 відповідно.

Tianlong-2 відправила на сонячно-геосинхронну орбіту супутник Ai Taikong Kexue. Він займатиметься зондуванням Землі.

Tianlong-2 ляже в основу нової ракети, яка постарається нав'язати конкуренцію Falcon 9. Компанія Space Pioneer, створена у році, вже отримала фінансування на розробку Tianlong-3 з багаторазовим першим ступенем.