СОТ поліпшила прогноз зростання світової торгівлі у 2023 р. до 1,7% із 1%

Світова організація торгівлі (СОТ) поліпшила прогноз збільшення обсягів світової торгівлі за підсумками поточного року до 1,7% з 1%, що очікувалися в жовтні.

На торгівлю негативно впливають наслідки війни в Україні, стабільно висока інфляція, посилення грошово-кредитної політики (ГКП) і невизначеність на фінансових ринках.

"Зростання світової торгівлі у 2023 році, як і раніше, очікується на низькому рівні, незважаючи на невелике поліпшення прогнозу ВВП із минулої осені", - йдеться в повідомленні організації.

СОТ оцінює зростання реального світового ВВП у 2,4% цього року.

Отже, прогнози для торгівлі та ВВП на 2023 рік є нижчими за середні показники за останні 12 років, які становлять відповідно 2,6% та 2,7%.

У повідомленні наголошується, що збільшення обсягу торгівлі торік на 2,7% виявилося гіршим за очікувані СОТ у жовтні 3,5%, що було зумовлено слабшими, ніж передбачалося, результатами четвертого кварталу. Це було зумовлено низкою чинників, зокрема підвищенням світових цін на сировинні товари, посиленням ГКП у відповідь на високу інфляцію і спалахами COVID-19, які порушили виробництво і торгівлю в Китаї.

Ключовим чинником поліпшення прогнозу для світової торгівлі на 2023 рік є відкриття китайської економіки після пандемії. Як очікується, ослаблення антиковідних заходів вивільнить накопичений споживчий попит, що, у свою чергу, підстьобне міжнародну торгівлю, йдеться в повідомленні.

"Тривалі наслідки COVID-19 і зростання геополітичного напруження були основними чинниками, що впливали на торгівлю і виробництво у 2022 році. І це, ймовірно, матиме місце і у 2023 році. Підвищення відсоткових ставок у країнах із розвиненою економікою також виявило недоліки банківських систем, які, якщо їх не зупинити, можуть призвести до ширшої фінансової нестабільності. Уряди та регулювальні органи мають бути готові до цих та інших фінансових ризиків у найближчі місяці", - зазначає головний економіст СОТ Ральф Осса.

СОТ прогнозує у 2024 році зростання світової торгівлі на 3,2% на тлі підвищення глобального ВВП на 2,6%. Однак ця оцінка є більш невизначеною, ніж зазвичай, через наявність суттєвих ризиків зниження, включно з геополітичним напруженням, проблемами з постачанням продовольства і можливими непередбаченими наслідками посилення ГКП.

