Березневий експорт нафти з Венесуели зростає завдяки активності Chevron

Експорт нафти з Венесуели зріс у березні до найвищого середнього місячного рівня з серпня, що сприяло поновленню завантажень після заморозки експорту й зростанню вантажів, призначених Chevron Corp, згідно з документами і даними про доставку.

Державна нафтова компанія PDVSA відновила дію двох експортних контрактів після січневого заморожування новим босом Педро Теллечеа: середньострокового контракту з Hangzhou Energy та ще одного з португальською Adinius Sociedade de Servicios, свідчать документи.

За даними Reuters, на цих двох клієнтів припадала найбільша частка експорту, що свідчить про те, що PDVSA консолідує контракти, які вона мала з десятками маловідомих фірм, відповідальних за втрати мільярдів доларів через невдалі платежі, у меншу кількість угод.

Угоди про обмін нафтою з Chevron, кубинською державною компанією Cubametales та іранською Naftiran Intertrade Co (NICO) - і більшість експортних побічних продуктів нафти продовжували надходити без перерв під час заморожування.

PDVSA та її спільні підприємства в березні постачили 774 420 барелів на день (б/д) сирої нафти і палива, головним чином до Китаю, що є відскоком від низьких показників, зареєстрованих у два попередні місяці, свідчать документи й дані.

Вісім дуже великих нафтових суден (VLCC) відпливли з венесуельських портів, що зменшило вузьке місце танкерів, яке утворилося з початку 2023 року.

Chevron отримала й експортувала близько 115 тис. б/д венесуельської важкої сирої нафти до США, що більше порівняно з приблизно 80 тис. б/д в лютому.

PDVSA й Міністерство нафти Венесуели не відповіли на запит про коментарі. Hangzhou Energy та Adinius Sociedade de Servicios не змогли отримати коментар.

За даними моніторингової компанії TankerTrackers.com, іранський супертанкер Sea Star III на вихідних прибув у води Венесуели з 2,1 млн барелів конденсату для розведення нафти PDVSA. Судно, що належить Національній іранській танкерній компанії, не було в мережі з лютого, коли воно відпливло з Ассалії.

Венесуела також експортувала 276 тис. метричних тонн нафтопродуктів, що менше порівняно з 347 тис. тонн у попередньому місяці та з 727 тис. тонн у січні через скорочення постачань нафтового коксу.

