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Міністр економіки Німеччини підтримує санкції проти російського урану
15:44 05.04.2023 |
Віцепрем'єр та міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що підтримує санкції на імпорт російського урану до ЄС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Spiegel.
Габек сказав, що підтримує санкції щодо імпорту російського урану до країн Євросоюзу.
За його словами, це була одна з ключових тем розмов з українськими партнерами під час його останнього візиту до Києва, і його неодноразово запитували, чому купівля російського урану досі не під санкціями. "І я не думаю, що на це є хороша відповідь", - зазначив Габек.
Міністр сказав, що санкції варто готувати, навіть якщо це означатиме певні зміни для країн, які досі купують російський уран для своїх АЕС.
Він також налаштований просувати заходи проти тих країн, які все одно продовжать це робити.
Габек додав, що потрібно ретельніше стежити за виконанням вже запроваджених санкцій.
"У нас є явні свідчення того, що чинні санкції обходять через треті країни. Це у жодному разі не є прийнятним, кожному має бути зрозуміло, що це не "гра у хованки" і якесь дрібне порушення... Ціль цих санкцій - щоби війна швидше закінчилися, а порушення санкцій зриває ці зусилля", - наголосив він.
На його думку, до компаній у третіх країнах потрібно застосовувати вторинні санкції, якщо вони свідомо допомагали Росії отримати підсанкційні товари, і так само слід вчиняти щодо тих, хто знає про лазівки для санкцій і замовчує це.
Нагадаємо, у Будапешті заявили, що блокуватимуть потенційні ядерні санкції ЄС проти Росії.
За неофіційною інформацією, Литва запропонувала європейським партнерам санкції проти ядерної енергетики Росії з винятками для Угорщини.
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