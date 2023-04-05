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АНАЛІТИКА

Польська PKN Orlen розірвала останній нафтовий контракт з Росією

 

Польська державна нафтогазова компанія PKN Orlen розірвала останній нафтовий контракт із російською "Татнєфтью" без сплати штрафних санкцій.

Про це заявив гендиректор компанії Даніель Обайтек після того, як Москва припинила постачання нафти до Польщі, пише Reuters.

Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" було припинено в лютому, через день після того, як Польща поставила перші танки "Леопард" в Україну.

Польща зобов'язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року, одночасно із закінченням терміну дії довгострокового контракту PKN з "Росн'фтью"/ Угода з "Татнєфтью" мала закінчитися у 2024 році.

"Цих контрактів більше не існує. Контракт з "Роснєфтью" закінчився в січні, ми його не продовжили", - сказав Обайтек.

Другий контракт з "Татнефтью"... коли нафта перестала надходити, у нас з'явився аргумент для розірвання контракту. На цій підставі ми розірвали цей контракт без штрафних санкцій", - додав він.

Обайтек сказав, що контракт був розірваний "кілька днів тому".

Після вторгнення в Україну і до того, як Європейський Союз наклав ембарго на морські поставки з Росії, PKN припинила купувати російську нафту і паливо, що транспортується морем.

Компанія заявила, що її портфель поставок тепер включає нафту із Західної Африки, Середземномор'я, Перської та Мексиканської заток. Компанія також має контракт на постачання з Saudi Aramco на 2022 рік.
За матеріалами: Економічна правда
 

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