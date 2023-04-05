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АНАЛІТИКА

ЄС планує обговорення нових санкцій проти РФ після Великодня, – ЗМІ

 

У ЄС уже планують терміни обговорення одинадцятого пакета антиросійських санкцій у зв'язку з агресією РФ проти України.

Про це Politico із посиланням на джерела.

За словами трьох європейських дипломатів, Брюссель планує новий раунд обговорень між Європейською комісією та послами ЄС щодо нового пакета санкцій після Великодня, який у західному обряді відзначають 9 квітня.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що наступний пакет зосередять на боротьбі з обходом санкцій і усуненні лазівок.

Як повідомлялося, 31 березня Рада ЄС оголосила, що забезпечить винятки із застосування санкцій, що накладаються ООН і Євросоюзом, для вирішення гуманітарних проблем.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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