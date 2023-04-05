Фінансові новини
- |
- 05.04.23
- |
- 14:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Туреччини закликав реформувати Раду безпеки ООН
08:42 05.04.2023 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав реформувати Раду безпеки ООН, назвавши "нестійким" устрій, коли п'ять держав мають набагато більший вплив за всіх інших.
Як повідомляє "Європейська правда", його цитує агентство Anadolu.
Ердоган заявив, що бачить невідкладну необхідність змінити правила Ради безпеки.
"Чинний устрій, за якого доля людства опиняється в руках п'яти держав (постійних членів Радбезу з правом вето. - Ред.), не є стійким. Потрібно невідкладно реформувати РБ ООН, із всеосяжним та інклюзивним порозумінням", - сказав президент Туреччини на вечері з іноземними послами та дипломатами.
Ердоган сказав також, що вірить у можливість "справедливого миру" між Росією та Україною, який "дав би можливість обом сторонам гідно вийти із ситуації та дозволив би нашому регіону вийти з виру, у якому він опинився".
Нагаємо, до складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.
Росія з 1 квітня протягом місяця головуватиме на ротаційній основі в Радбезі ООН.
Президент України у зв'язку з цим закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".
Глава МЗС Чехії підтримав заклик Києва. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що початок головування Росії "пасує дню дурня". Міністр закордонних справ Литви прокоментував ситуацію жартом про російський військовий корабель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
|США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
|Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
|Зброя і членство в Альянсі: Кулеба розповів, про що говорили на Комісії Україна-НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Телекомунікаційний гігант Cisco утилізував запчастини для обладнання в РФ на понад $20 мільйонів
|Польська PKN Orlen розірвала останній нафтовий контракт з Росією
|Міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через кризу з українським зерном
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|ЄС планує обговорення нових санкцій проти РФ після Великодня, – ЗМІ
|Трамп у грудні повернеться до суду в Нью-Йорку на слухання у «справі Стормі Деніелс»
Бізнес
|Британія оштрафувала TikTok майже на $16 млн за зловживання даними дітей
|SpaceX ввела на орбіту 10 супутників для відстеження гіперзвукової зброї
|OPPO Find X6 Pro став найпотужнішим смартфоном у світі - але він лише на 30% продуктивніший, ніж Redmi Note 12 Turbo за $290
|Redmi Note 12 Turbo став найпотужнішим у світі смартфоном середнього рівня
|Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство
|Ютубер змусив ChatGPT генерувати ключі Windows 95
|Власник UFC купує реслінг-лігу WWE. Об'єднану компанію оцінили у $21 млрд