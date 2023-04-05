Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку – Bloomberg

Китай повільно, але неухильно витісняє зі свого величезного ринку відомих світових автовиробників: у 4 кварталі 2022 року у них було всього 8% китайського ринку електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Міжнародні традиційні автовиробники спостерігали, як їхня частка на ринку скоротилася з 61% у 2020 році до 41% в останньому кварталі минулого року. У першій половині цього року має відбутися невелике відновлення, оскільки ці виробники розпродають старі запаси, але BloombergNEF очікує, що їхня загальна частка цього року буде значно нижчою за 50%", - пише агентство.

При цьому існує досить велика різниця між традиційними автовиробниками з точки зору того, наскільки добре вони продаються. Продажі Toyota в Китаї досить добре тримаються, але її японські колеги Nissan і Honda за останні кілька років зазнали значного падіння. Преміум-бренди, як правило, мають кращі показники, ніж мас-маркет.

"Поява електромобілів є найважливішим фактором, що змінює автомобільну ієрархію в Китаї. Цикли планування автомобільної продукції є довгими, і багато старих автовиробників недооцінили, наскільки швидко китайський ринок переходить на електромобілі.

В останньому кварталі минулого року міжнародні старі автовиробники займали лише 8% китайського ринку електромобілів, і багато з їхніх пропозицій електромобілів неконкурентоспроможні з місцевими за ціною, діапазоном і характеристиками. Їх частка на китайському ринку електромобілів неухильно знижується, оскільки такі компанії, як BYD і Tesla взяли на себе ініціативу, а місцеві автовиробники запустили цілий шквал електричних моделей", - додає видання.

У січні та лютому продажі японських брендів впали на 39%, а німецьких - на 21%. На противагу цьому, компанія BYD вже продала понад 300 тис автомобілів за цей період, що більше ніж на 70%. Засновник компанії Ван Чуаньфу заявив минулого тижня, що компанія прагне стати найбільш продаваним автовиробником Китаю до кінця року.

Інші фактори також відіграють важливу роль. Підключення до бортової мережі та програмне забезпечення часто є сильнішими у китайських брендів, що є ще одним пунктом диференціації.

Китайські споживачі, як правило, впроваджують нові технології швидше, ніж покупці нових автомобілів на західних ринках.