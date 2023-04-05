Китай представив безпілотник WZ-7 Soaring Dragon - аналог RQ-4 Global Hawk із запасом ходу 7000 км і швидкістю 750 км/год

Guizhou Aircraft Industry Corporation, дочірня компанія AVIC, представила безпілотний літальний апарат WZ-7 Soaring Dragon. Він є китайським аналогом американського безпілотника RQ-4 Global Hawk.





WZ-7 Soaring Dragon - це безпілотник для Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю. Багато в чому він нагадує дрон RQ-4 Global Hawk, розроблений компанією Northrop Grumman. До речі, версія Global Hawk для ВМС США називається MQ-4C Triton.

Soaring Dragon не може нести озброєння, а призначений тільки для спостереження, розвідки та рекогносцировки. У крила безпілотника можуть бути інтегровані антени для перехоплення радіолокаційних сигналів від бойових кораблів.

Довжина WZ-7 Soaring Dragon становить 14,3 метра, а розмах крила - 25 метрів. Безпілотник може нести корисне навантаження вагою 650 кг за максимальної злітної маси 7,5 тонни. Запас ходу становить 7000 км. WZ-7 має крейсерську швидкість 750 км/год і здатний підійматися на висоту понад 18 км.

Зауважимо, що Soaring Dragon уже був помічений раніше. На початку 2023 року безпілотник уперше пролетів біля японських островів Міякодзіма та Окінава.