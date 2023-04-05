Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай представив безпілотник WZ-7 Soaring Dragon - аналог RQ-4 Global Hawk із запасом ходу 7000 км і швидкістю 750 км/год

Китай представив безпілотник WZ-7 Soaring Dragon - аналог RQ-4 Global Hawk із запасом ходу 7000 км і швидкістю 750 км/год

 

Guizhou Aircraft Industry Corporation, дочірня компанія AVIC, представила безпілотний літальний апарат WZ-7 Soaring Dragon. Він є китайським аналогом американського безпілотника RQ-4 Global Hawk.


WZ-7 Soaring Dragon - це безпілотник для Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю. Багато в чому він нагадує дрон RQ-4 Global Hawk, розроблений компанією Northrop Grumman. До речі, версія Global Hawk для ВМС США називається MQ-4C Triton.

Soaring Dragon не може нести озброєння, а призначений тільки для спостереження, розвідки та рекогносцировки. У крила безпілотника можуть бути інтегровані антени для перехоплення радіолокаційних сигналів від бойових кораблів.

Китай представив безпілотник WZ-7 Soaring Dragon - аналог RQ-4 Global Hawk із запасом ходу 7000 км і швидкістю 750 км/год

 

Довжина WZ-7 Soaring Dragon становить 14,3 метра, а розмах крила - 25 метрів. Безпілотник може нести корисне навантаження вагою 650 кг за максимальної злітної маси 7,5 тонни. Запас ходу становить 7000 км. WZ-7 має крейсерську швидкість 750 км/год і здатний підійматися на висоту понад 18 км.

Зауважимо, що Soaring Dragon уже був помічений раніше. На початку 2023 року безпілотник уперше пролетів біля японських островів Міякодзіма та Окінава.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8653
  0,1043
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9985  0,31 0,84 37,7447  0,30 0,78
EUR 39,9712  0,20 0,50 40,9038  0,18 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес