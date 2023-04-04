Фінансові новини
- |
- 04.04.23
- |
- 14:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
SpaceX ввела на орбіту 10 супутників для відстеження гіперзвукової зброї
13:27 04.04.2023 |
Компанія SpaceX з другої спроби змогла відправити в космос партію супутників для військових. Ракета Faclon 9 вивела на орбіту 10 космічних апаратів Агентства космічних розробок (SDA).
Falcon 9 стартувала з полігону Космічних сил США на базі "Ванденберг" (Vandenberg) у Каліфорнії. Спочатку пуск був запланований на 30 березня, але SpaceX довелося відкласти його на кілька днів. Причина не уточнюється.
SDA було створено в березні 2019 року, щоб допомогти Міністерству оборони США сформувати більш стійку космічну архітектуру на низькій навколоземній орбіті. Перша партія отримала назву Tranche 0.
Загалом SDA хоче вивести на орбіту 28 космічних апаратів. Друга частина партії Tranche 0, що складається з 18 супутників, втрушить на орбіту в червні 2023 року. Космічні апарати будуть створені компаніями Lockheed Martin, L3Harris, York і SpaceX.
Супутники виявлятимуть і відстежуватимуть балістичні та гіперзвукові ракети, які можуть розвивати швидкість понад 5 Махів (6174 км/год). Вартість запуску та експлуатації космічних апаратів оцінюють у $980 млн до 2025 фінансового року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ опублікував нові структурні маяки: 19 умов, за яких Україна отримає $15,6 млрд
|Україна пообіцяла МВФ повернути обовʼязкове декларування активів чиновників
|Повернення до плаваючого курсу гривні до долара: у Меморандумі з МВФ прописали цілі
|Прокуратура закрила справу Татарова після початку повномасштабної війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британія оштрафувала TikTok майже на $16 млн за зловживання даними дітей
|Боррель відвідає Китай наступного тижня
|SpaceX ввела на орбіту 10 супутників для відстеження гіперзвукової зброї
|Аргентина почала масово відмовляти росіянам у видачі посвідок на проживання
|Люксембург заморозив акції великого російського стартапу «Роснано»
|У Єврокомісії розцінюють США як одного з головних постачальників ЗПГ в ЄС
|США готують проміжну ядерну угоду з Іраном, - ЗМІ
Бізнес
|Федоров розповів, чи планують в Україні обмежити TikTok
|Одна з найпопулярніших програм для покупок у Китаї може шпигувати за користувачами, - CNN
|Google у 2022р. удвічі збільшила фінансування українських IT-стартапів - до $10 млн
|Meizu 20 Infinity - Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED Q9 3.2K, нержавіюча сталь і скло Titan Glass з керамічними частинками за ціною від $915
|Meizu 20 Pro - Snapdragon 8 Gen 2, 3.2K-екран AMOLED E6 і три камери на 50 МП за ціною від $580
|Meizu 20 - симбіоз Samsung Galaxy S23 та iPhone 14 Pro за ціною від $435
|HP представила недорогі ноутбуки Victus з ігровою відеокартою GeForce RTX 4070 за ціною від $1050