SpaceX ввела на орбіту 10 супутників для відстеження гіперзвукової зброї

Компанія SpaceX з другої спроби змогла відправити в космос партію супутників для військових. Ракета Faclon 9 вивела на орбіту 10 космічних апаратів Агентства космічних розробок (SDA).

Falcon 9 стартувала з полігону Космічних сил США на базі "Ванденберг" (Vandenberg) у Каліфорнії. Спочатку пуск був запланований на 30 березня, але SpaceX довелося відкласти його на кілька днів. Причина не уточнюється.

SDA було створено в березні 2019 року, щоб допомогти Міністерству оборони США сформувати більш стійку космічну архітектуру на низькій навколоземній орбіті. Перша партія отримала назву Tranche 0.

Загалом SDA хоче вивести на орбіту 28 космічних апаратів. Друга частина партії Tranche 0, що складається з 18 супутників, втрушить на орбіту в червні 2023 року. Космічні апарати будуть створені компаніями Lockheed Martin, L3Harris, York і SpaceX.

Супутники виявлятимуть і відстежуватимуть балістичні та гіперзвукові ракети, які можуть розвивати швидкість понад 5 Махів (6174 км/год). Вартість запуску та експлуатації космічних апаратів оцінюють у $980 млн до 2025 фінансового року.