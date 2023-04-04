Аргентина почала масово відмовляти росіянам у видачі посвідок на проживання

Міграційна служба Аргентини почала масово відмовляти росіянам у продовженні туристичного перебування та оформленні посвідки на проживання в країні.

Інформацію про це підтвердив завідувач консульського відділу посольства РФ в Аргентині Георгій Полін, пише "Коммерсант".

За його словами, йдеться вже "про кілька десятків випадків", хоча минулого року аргентинська влада задовольняла більшість запитів росіян, попри наявні обмеження.

Російський дипломат уточнив, що міграційна служба Аргентини обґрунтовує свої відмови російсько-аргентинською угодою про безвізові поїздки. Згідно з нею, власники російських закордонних паспортів можуть перебувати в Аргентині без віз не більше 90 днів протягом кожного періоду в 180 днів.

"Почастішало винесення негативних рішень щодо продовження так званого туристичного перебування російським громадянам, що знову приїхали сюди, відмові в оформленні їм видів на проживання (і навіть скасуванні раніше вже виданих), а також у винесенні припису залишити країну у найкоротші терміни під загрозою ініціювання процедури депортації", - прокоментував Полін.

За даними російських ЗМІ, у лютому шістьох росіянок на пізньому терміні вагітності спробували не пустити до Аргентини. Місцева влада була впевнена, що жінки прибули для "міграційного туризму", адже народжені в країні діти можуть одразу претендувати на отримання громадянства.

Після цього в Аргентині вирішили припиняти дію посвідки на проживання для тих росіян, які отримали її через народження дитини і не залишилися жити в країні. Міграційна служба Аргентини у рамках розслідування опитала 350 вагітних росіянок.