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АНАЛІТИКА

Люксембург заморозив акції великого російського стартапу «Роснано»

 

Люксембурзький суд наклав арешт на акції компанії OCSiAl, яка належить "Роснано". Вартість акцій російської компанії у 2021 році перевищувала 300 млн. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

OCSiAl - це найбільший у світі виробник графенових нанотрубок, у 2019 році компанія стала "єдинорогом".

Забезпечувальні заходи були накладені судом наприкінці 2022 року, зараз тривають судові провадження. OCSiAl була заснована в 2010 році в Новосибірську. "Роснано" у 2014 році вклало у проект 40 млн доларів.

Раніше Зеленський подякував Швейцарії за приєднання до 10-го пакету санкцій проти Росії і зазначив, що важливо, коли нейтральні країни, як Швейцарія займають таку позицію.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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