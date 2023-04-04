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У Єврокомісії розцінюють США як одного з головних постачальників ЗПГ в ЄС
08:34 04.04.2023 |
Відповідно до документів, підписаних ЄС і США у 2022 році щодо обсягів постачання до Євросоюзу зрідженого природного газу на 2022-2030 роки, Сполучені Штати висунулися серед основних постачальників ЗПГ до ЄС, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Тім Макфі.
"Сполучені Штати стали одним із наших головних постачальників СПГ минулого року. Ми вже перевищили раніше встановлені цифри. Ми продовжуємо отримувати і на початку цього року підвищені порівняно з минулим обсяги й очікуємо, що так триватиме й надалі", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на прохання прокоментувати ситуацію з американським ЗПГ у зв'язку із засіданням у вівторок Ради ЄС-США з енергетики.
У відповідь на зауваження про високі ціни на ЗПГ зі Сполучених Штатів Макфі закликав пам'ятати про те, що "ці ціни вже значно знизилися, починаючи з минулого літа". За його словами, вони тепер нижчі, ніж були після лютого 2022 року.
"І ще я хотів би наголосити, що ми приступаємо до спільних закупівель газу, включно з ЗПГ. Платформа вже готова. Зараз збираємо заявки на газ від європейських компаній. Ці заявки надійдуть на ринок, і я вважаю, що постачальники зі США будуть серед тих, хто відреагує на ці запити", - додав представник ЄК.
У понеділок Європейська зовнішньополітична служба оголосила, що 4 квітня в Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС-США з енергетики, в якому візьмуть участь з боку Євросоюзу високий представник із закордонних справ Жозеп Боррель і член ЄК з енергетики Кадрі Сімсон, з американської сторони - держсекретар Ентоні Блінкен і заступник міністра енергетики Девід Терк.
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