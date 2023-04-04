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Росія відмовилася сплачувати внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
21:57 03.04.2023 |
Рада федерації Росії ухвалила рішення перестати сплачувати внески до бюджету Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
"Сьогодні (3 квітня, - ред.) на Раді розглянуто питання щодо сплати Росією внесків до бюджету Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва. Ухвалено рішення призупинити виплату внесків за 2023 рік і перезарахувати на цей рік внесок, який Росія сплатила у 2022 році", - повідомив спікер Державної думи Росії Вячеслав Володін.
"Ми стикаємося зі спробами перешкодити роботі нашої делегації у ПА ОБСЄ. Ми не повинні платити за те, у чому не брали участь. Якщо не дадуть працювати і цього року, вимагатимемо, щоб повернули раніше виплачений внесок", - додав він.
У січні голова російської делегації на ПА ОБСЄ Пьотр Толстой заявив, що через недопущення делегації на сесії у Великій Британії та Польщі Росія може розглянути питання про припинення сплати свого внеску.
Із листопада 2022 року постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотує роботу організації після того, як постійний комітет не зміг змінити правила для вигнання Росії.
Зокрема, українські депутати не брали участі в Зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Австрії, натомість організувавши акцію протесту з представниками української громади.
Минулого року президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України. Зеленський зауважив, що через дев'ять місяців безперервних злочинів Росія залишається одним із членів Парламентської асамблеї організації.
У липні 2022 року ОБСЄ закрила офіс в Україні після 23 років роботи через позицію Росії.
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