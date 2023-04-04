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До парламенту Болгарії проходять шість партій – остаточні результати
21:52 03.04.2023 |
Центральна виборча комісія Болгарії в понеділок увечері оголосила остаточні результати п'ятих за два роки виборів до парламенту країни, що відбулись 2 квітня - до парламенту, як і очікувалось, потраплять шість партій.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Найбільше голосів, 26,51%, отримав блок ГЕРБ-СДС колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова. На другому місці з невеликим відривом, 24,54%, опинився блок продемократичних партій "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія".
На третьому місці з 14,15%, отримавши найкращий результат за свою історію, розташована проросійська партія "Відродження", за нею - "Рух за права і свободи" (13,72%), що представляє інтереси турецької меншини.
Також у партії будуть представлені Болгарська соціалістична партія (8,94%) і популістський проєкт "Є такий народ", який мінімально подолав чотиривідсотковий прохідний бар'єр (4,11%).
Усього в голосуванні взяли участь майже 2,7 мільйона виборців, або 40,63% від зареєстрованого числа. Майже 109 тисяч із них обрали варіант "Не підтримую нікого".
Оглядачі сходяться на тому, що без об'єднання двох найбільших конкуруючих блоків коаліції в 49-му скликанні парламенту Болгарії не утвориться. Але ГЕРБ має негативну репутацію через корупційні скандали лідера Борисова, і "ПП-ДБ" так і не змогли домовитись про умови коаліції після останніх виборів у вересні 2022-го.
Такий сценарій загрожує політиці Болгарії щодо України, оскільки за умов відсутності коаліції країною керує технічний уряд, який призначає президент Румен Радєв, що раніше скептично висловлювався щодо збройної підтримки Києва.
Також це загрожує планам Болгарії приєднатися до Єврозони в найближчій перспективі та ефективно використовувати допомогу Європейського Союзу для відновлення після пандемії COVID-19.
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