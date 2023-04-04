Reuters: росія та Індія у торгівлі нафтою перейшли на еталон цін Dubai

Російський виробник нафти "роснєфть" та найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corp домовилися використовувати орієнтований на Азію еталон цін на нафту Dubai в останній угоді з постачання російської нафти до Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Рішення двох державних компаній відмовитися від домінуючої в Європі еталонної марки Brent є проявом зміщення частки продажів російської нафти в Азію після того, як Європа почала відмовлятися від російської нафти після вторгнення росії в Україну минулого року.

Зазначається, що обидві бенчмарки деноміновані у доларах та встановлюються S&P Platts, підрозділом американської S&P Global Inc, але Brent переважно використовується європейськими нафтовими компаніями та трейдерами, в той час як на Dubai значною мірою впливає торгівля нафтою в Азії та на Близькому Сході.

Генеральний директор "роснєфті" ігор сєчін заявив у лютому, що ціна на російську нафту буде визначатися за межами Європи, оскільки Азія стала найбільшим покупцем російської нафти після того, як Захід запровадив дедалі жорсткіші санкції проти рф.

Згідно з новою угодою, оголошеною 29 березня, "роснєфть" майже подвоїть продажі нафти Indian Oil Corp, повідомили Reuters два джерела.

Генеральний директор "роснєфті" ігор сєчін заявив у лютому, що ціна на російську нафту буде визначатися за межами Європи, оскільки Азія стала найбільшим покупцем російської нафти після того, як Захід запровадив дедалі жорсткіші санкції проти рф.

Згідно з новою угодою, оголошеною 29 березня, "роснєфть" майже подвоїть продажі нафти Indian Oil Corp, повідомили Reuters два джерела.