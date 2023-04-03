Фінський холдинг UPM продав свій фанерний завод у Росії

Фінський лісопромисловий холдинг UPM завершив продаж своїх російських активів.

Як повідомляється на сайті холдингу, їх покупцем стала компанія Gungnir Wooden Products Trading, умови угоди не розголошуються.

"UPM завершила виведення свого бізнесу з Росії, продавши всі свої російські підприємства, включаючи Чудовський фанерний завод, компанії Gungnir Wooden Products Trading. Сторони домовилися не розголошувати подробиці угоди", - йдеться у повідомленні.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну фінський холдинг у березні 2022 року припнив постачання товарів та закупівлю сировини з/до Росії та Білорусі. UPM також заявляла про призупинку роботи свого фанерного заводу у Чудово, однак, за даними російських ЗМІ, він продовжив працювати.

Раніше UPM повідомляла, що активи у Росії становлять менше 1% від вартості активів групи. В 2021 менше 10% деревини, що постачається UPM до Фінляндії, припадало на Росію.

В Україні фінському холдингу UPM належить ТОВ "ЮПМ Україна", яке займалося оптовою торгівлею матеріалами для етикеток, а також посередницькою діяльністю в інтересах європейського дистриб'ютора паперової продукції UPM Communication Papers. З 24 лютого 2022 року корпорація UPM припинила роботу в Україні.