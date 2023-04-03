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АНАЛІТИКА

Продажі елітних автомобілів у РФ впали на 50% через санкції

 

Продажі нових люкосвих автомобілів у Росії у січні-лютому 2023 року скоротилися на 53%.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на дані аналітичного агентства "Автостат".

Зазначається, що за перші два місяці 2023 року у РФ продали всього 56 екземплярів автомобілів люксових брендів.

При цьому до трійки найпопулярніших марок увійшли Bentley (16 шт.), Rolls-Royce (13 шт.) і Lamborghini (10 шт.). Продажі інших брендів становили менше 10 автомобілів - Maserati (7 шт.), Aurus (5 шт.), Ferrari (4 шт.) і один Aston Martin.

З весни 2022 року (після початку російського вторгнення в Україну) офіційні поставки майже всіх преміальних автомобілів на російський ринок припинилися через санкції.

"При цьому збереглася можливість купівлі люксових машин, ввезених до Росії за схемою паралельного імпорту", - додає "Коммерсантъ".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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