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Столтенберг відповів на ядерний шантаж РФ: Нас не залякати
16:45 03.04.2023 |
НАТО уважно спостерігає за тим, що відбувається в Росії, але не фіксує змін у ядерній політиці Москви після заяви президента РФ Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг у понеділок, 3 квітня, на пресконференції напередодні зустрічі глав МЗС країн альянсу у Брюсселі. "Ми не побачили жодних змін у їхній ядерній позиції, які б вимагали будь-яких змін нашої ядерної позиції", - заявив він, повідомляє кореспондентка DW.
"Путін намагається використати ядерну зброю, щоб перешкодити нам підтримувати Україну. Але нас не залякати", - наголосив генсек Північноатлантичного альянсу. Він запевнив, що НАТО продовжуватиме надавати військову підтримку Україні, у тому числі зміцнюючи ЗСУ. За його словами, ця підтримка буде розрахована на тривалий час, тож члени альянсу мають розробити багаторічну програму для України.
Розширення військової допомоги Україні
Водночас Київ терміново потребує летальної зброї, підкреслив генсек НАТО, зазначивши, що на зустрічах міністрів країн-членів альянсу та його партнерів у форматі комісії Україна-НАТО йтиметься про продовження та розширення військової допомоги Україні.
Столтенберг знову згадав необхідність укладання міжнародних домовленостей після війни, щоб Україна могла стримувати потенційну зовнішню агресію. "Нам потрібно дивитися у майбутнє, коли війна закінчиться, тому міністри мають почати домовлятися про довгострокове партнерство з Україною", - сказав він.
Альянс готовий продовжувати політичне зближення з Україною, для чого Київ має продовжити проведення реформ, боротьбу з корупцією, розвиток демократичних інститутів, відхід від радянських військових стандартів і правил та перехід до стандартів НАТО, а також удосконалювати інтероперабельність з альянсом.
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