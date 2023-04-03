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АНАЛІТИКА

EY відсторонено від аудиту великих публічних компаній у ФРН на 2 роки через скандал з Wirecard

 

EY оштрафовано німецьким регулятором на EUR500 тис. у зв'язку зі справою збанкрутілої в 2020 році фінкомпанії Wirecard AG, аудитором якої вона була понад 10 років.

Крім того, регулятор ввів дворічну заборону на проведення німецьким підрозділом EY аудиту компаній, які становлять публічний інтерес, повідомляє агентство Bloomberg. Заборона не поширюється на чинні аудиторські контракти EY.

Wirecard оголосила про банкрутство у червні 2020 року, після того, як аудитор не зміг підтвердити наявність EUR1,9 млрд на рахунках компанії. Рада управляючих Wirecard визнала, що цих коштів, можливо, взагалі не існувало.

У заяві APAS, яка є наглядовим органом у сфері бухгалтерського обліку ФРН, наголошується, що аудитор Wirecard "порушив професійні зобов'язання під час перевірки звітів компанії за 2016, 2017 та 2018 рр.". EY прямо не називається у повідомленні APAS, проте саме вона була аудитором Wirecard у ці роки.

"Ми шкодуємо, що шахрайство у Wirecard не було виявлено раніше, і ми зробили важливі уроки з цієї ситуації", - заявила EY.

"Важливо те, що сьогодні німецький підрозділ EY є зовсім іншою компанією", - йдеться у повідомленні. Раніше аудитор заявляв про внесення змін до системи оцінки ризиків компанії та зміни команди управляючих.

APAS також оштрафував п'ятьох колишніх та нинішніх співробітників EY.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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