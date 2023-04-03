ЄС запустив новий бенчмарк для угод зі скрапленим газом

Агентство ЄС з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER) запустило щоденний бенчмарк скрапленого природного газу (LNG).

Про це йдеться у заяві відомства.

"Індекс СПГ забезпечує більшу прозорість ринку на основі обов'язкової звітності, а отже, очікується, що він відображатиме реальні ціни на СПГ. Зацікавлені сторони можуть добровільно використовувати LNG-порівняльний індикатор.", - йдеться у повідомленні.

ACER опублікував першу бета-версію своєї методології оцінки цін на СПГ 13 січня 2023 року, а другу - 8 березня 2023 року.

Остання версія, опублікована 23 березня 2023 року і яка набула чинності з 31 березня 2023 року, охоплює як методологію оцінки ціни на СПГ, так і методологію бенчмарку.

"ACER продовжуватиме періодично переглядати методологію та інструкцію з надання даних про ринок СПГ, консультуючись із зацікавленими сторонами", - додали в регуляторі.

Так, агентство публікує щоденні ціни окремо для Північно-Західної Європи і Південної Європи та єдину ціну для ЄС. Показник формується на основі середньозваженої ціни щоденних спотових контрактів на зріджений газ з урахуванням угод та повідомлень про постачання до ЄС.

Гоолвним бенчмарком на газ у Європі наразі є контракти з постачанням на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF).

Оскільки поставки СПГ суттєво зросли на тлі обмеження Росією поставок трубопровідного газу в Європу, в ЄС вирішили створити більш репрезентативний бенчмарк.