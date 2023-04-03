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У Парижі підтримали заборону прокату електросамокатів
11:41 03.04.2023 |
Жителі Парижа на референдумі в неділю, 2 квітня, переважною більшістю голосів підтримали заборону прокату електросамокатів на вулицях столиці Франції, повідомляє французьке інформаційне агентство AFP.
Опитування організували за ініціативою мерки міста Анн Ідальго. За заборону проголосували майже 90 відсотків учасників. У такий спосіб Париж стане єдиною великою європейською столицею, яка оголосить незаконним цей популярний спосіб пересування, пише агентство.
Значним аргументом на користь заборони стала низка смертельних аварій, яка продемонструвала небезпеку цих транспортних засобів, якими дозволяється користувати дітям від 12 років.
"Ми щасливі. Це те, за що ми боролися більше чотирьох років. Усі парижани кажуть, що вони нервують на тротуарах, коли перетинають дороги. Потрібно скрізь дивитися", - заявив Арно Кельбаса, співзасновник благодійної організації Apacauvi, яка представляє інтереси жертв аварій на електросамокатах.
Очікується, що з 31 серпня міська влада Парижа не продовжить контракти з трьома операторами самокатів - каліфорнійським Lime, амстердамським Dott і берлінським Tier. Вони ж вважають, що на них несправедливо покладають відповідальність за хаос на вулицях Парижа.
Водночас заборона не торкнеться власників електросамокатів. За даними міністерства транспорту, минулого року у Франції продали 700 тисяч цих засобів пересування. Щодня у Франції на орендованих електросамокатах здійснюється близько 100 тисяч поїздок у приблизно 200 населених пунктах країни-
Раніше у 2020 році до заборони електросамокатів вдався Монреаль. Водночас міська влада Копенгагена наклала заборону на прокат у 2020 році, втім за рік скасувала її, посиливши натомість правила користування орендними електросамокатами.
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