Фінансові новини
- |
- 03.04.23
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран погрожує «безжально» переслідувати жінок без хіджабу
10:01 03.04.2023 |
Влада Ірану пригрозила "безжально" переслідувати жінок, які з'являються у громадських місцях у відкритому одязі без хіджабу. Попередження пролунало від голови судової системи країни Голамхосейна Мохсені Еджеї, пише агенція Reuters у суботу, 1 квітня.
"Недотримання правил носіння хіджабу рівносильно ворожнечі з (нашими) цінностями", - заявив він. За його словами, ті, "хто вчиняє такі аномальні дії, будуть покарані" і "переслідуватимуться без пощади". При цьому Еджеї не уточнив, яке саме покарання передбачається.
Голова судової системи Ірану також заявив, що правоохоронці "зобов'язані передавати до судових органів очевидні злочини і будь-які аномалії, що суперечать релігійному законодавству і відбуваються в публічних місцях".
Дедалі більше іранських жінок скидають чадру
Після смерті 22-річної курдської дівчини Махси Аміні, яку затримала поліція моралі у вересні минулого року, в країні розпочалися масові протести. Аміні була затримана за те, що нібито "неправильно" вдягнула хіджаб.
Урядові війська Ірану жорстоко придушили кількамісячний загальнонаціональний бунт, що розпочався після її смерті.
Проте, ризикуючи бути заарештованими за порушення обов'язкового дрес-коду, жінки все частіше з'являються у відкритому одязі в торгових центрах, ресторанах, магазинах і на вулицях по всій країні, зазначає Reuters.
За даними правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), за час протестів в Ірані було заарештовано близько 20 тисяч людей. Понад 500 осіб, у тому числі 70 неповнолітніх, були вбиті під час придушення масових виступів, стверджують правозахисники.
Наразі відомо про страту щонайменше чотирьох учасників протестів. За інформацією організації Iran Human Rights (IHR), щонайменше ще 100 затриманим протестувальникам загрожує смертна кара.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ опублікував нові структурні маяки: 19 умов, за яких Україна отримає $15,6 млрд
|Україна пообіцяла МВФ повернути обовʼязкове декларування активів чиновників
|Повернення до плаваючого курсу гривні до долара: у Меморандумі з МВФ прописали цілі
|Прокуратура закрила справу Татарова після початку повномасштабної війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комісія Україна-НАТО пройде на рівні МЗС вперше з 2017 року
|Польща передала Україні перші МіГ-29
|У парламенті Вірменії заявили, що не заарештують Путіна
|Німецький виробник зброї Rheinmetall створив у Румунії центр з ремонту військової техніки для України
|У Парижі підтримали заборону прокату електросамокатів
|Абрамович підтвердив, що брав участь у купівлі квартири вчительці Путіна в Ізраїлі
|Одна з найпопулярніших програм для покупок у Китаї може шпигувати за користувачами, - CNN
Бізнес
|HP представила ноутбуки Omen з чипами Intel та AMD, графікою GeForce RTX 40 за ціною від $1300
|Польський IT-гігант Euvic Group придбав українську компанію Exoft
|AeroVironment презентувала оновлену версію дрона-камікадзе Switchblade 300 з вагою менше ніж 2.3 кг і часом польоту понад 20 хвилин
|Lenovo закриває лінійку ігрових смартфонів Legion
|Pepsi представила новий логотип
|Redmi Note 12 Turbo - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей OLED, до 1 ТБ пам'яті та 64-МП камера з OIS за ціною від $290
|З 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1