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АНАЛІТИКА

Вибори у Фінляндії виграла опозиція, партія прем'єрки стала третьою

 

Парламентські вибори у Фінляндії у неділю виграли партії, які останні чотири роки були в опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.

Перше місце посіла права Національна коаліційна партія на чолі з Петтері Орпо, який може стати наступним головою уряду. У неї 20,8% голосів і 48 мандатів у парламенті (+10).

Ультраправі "Справжні фіни" опинились на другому місці з 20,1% і матимуть 46 мандатів (було 39).

Соціал-демократична партія чинної прем'єрки Санни Марін стала лише третьою, хоча теж покращила свій результат у порівнянні з минулими виборами - 19,9% і 43 мандати (+3).

Найбільше місць втратили центристи, які матимуть 23 мандати (-8) і "зелені" - 13 мандатів (-7), що входили в уряд. Також ліві, які працювали в останньому Кабінеті міністрів, втратили п'ять місць і матимуть 11 місць в парламенті.

Шведська народна партія, як і в минулому скликанні, матиме 9 мандатів, християнські демократи - 5. Рух "Зараз", що раніше не входив у парламент, отримав один мандат.

Найбільше голосів з окремих кандидатів набрали голова "Справжніх фінів" Ріікка Пурра (42 589), лідерка СДП Санна Марін (35 623) та кандидатка від Національної коаліційної партії Еліна Валтонен (32406).

Тепер на Фінляндію чекатимуть тижні коаліційних переговорів.

Традиційно найбільша з основних партій у парламенті Фінляндії отримує перший шанс сформувати уряд, а з 1990-х років вона завжди претендувала на отримання посади прем'єр-міністра.
 

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