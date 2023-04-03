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АНАЛІТИКА

Ердоган затвердив рішення парламенту, що дає «зелене світло» для вступу Фінляндії у НАТО

 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган затвердив рішення парламенту щодо ратифікації протоколу про вступ Фінляндії у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", опублікований в Офіційній газеті документ помітили фінські ЗМІ.

1 квітня серед низки документів, які опублікували в Офіційній газеті, першим стоїть закон щодо затвердження протоколу про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Ердоган затвердив рішення парламенту, що дає «зелене світло» для вступу Фінляндії у НАТО

 

Відтак процес виявився майже "блискавичним", зауважує Yle. Для порівняння, коли до НАТО приймали Північну Македонію, то після рішення парламенту до моменту затвердження президентом минуло два тижні.

Останнім формальним кроком, що поставить крапку у процедурі ратифікації, буде доставка документів у Вашингтон.

Нагадаємо, парламент Туреччини одностайно погодив вступ Фінляндії у НАТО в ніч на 31 березня. Єнс Столтенберг після того заявив, що Фінляндія офіційно стане членом НАТО у найближчі дні.

Водночас перспективи схвалення вступу Швеції, яка досі чекає згоди Угорщини й Туреччини, стали ще більш невизначеними. У Стокгольмі вже не впевнені, що зможуть завершити процес вступу до саміту НАТО у Вільнюсі.
 

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