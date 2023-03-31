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Франція відмовилася приймати етап Кубка світу з фехтування через допуск росіян і білорусів
18:56 31.03.2023 |
Федерація фехтування Франції скасувала проведення домашнього етапу Кубка світу у змаганнях на шпагах у зв'язку з допуском до міжнародних змагань представників Росії та Білорусі.
"У зв'язку з неможливістю виконати вимоги Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо прийому російських і білоруських спортсменів (...) французька федерація фехтування з жалем повідомляє про скасування Challenge Monal у 2023 році", - повідомляють у заяві на сайті організації.
Challenge Monal, французький етап Кубка світу, мав відбутися з 19 до 21 травня в Сен-Мор-де-Фоссе.
Раніше з аналогічної причини про відмову проводити у себе етап Кубка світу на рапірах серед жінок оголосила Федерація фехтування Німеччини.
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