Франція відмовилася приймати етап Кубка світу з фехтування через допуск росіян і білорусів

Федерація фехтування Франції скасувала проведення домашнього етапу Кубка світу у змаганнях на шпагах у зв'язку з допуском до міжнародних змагань представників Росії та Білорусі.

"У зв'язку з неможливістю виконати вимоги Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо прийому російських і білоруських спортсменів (...) французька федерація фехтування з жалем повідомляє про скасування Challenge Monal у 2023 році", - повідомляють у заяві на сайті організації.

Challenge Monal, французький етап Кубка світу, мав відбутися з 19 до 21 травня в Сен-Мор-де-Фоссе.

Раніше з аналогічної причини про відмову проводити у себе етап Кубка світу на рапірах серед жінок оголосила Федерація фехтування Німеччини.