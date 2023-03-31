Один із найбільших виробників респіраторів у світі продає бізнес у Росії

Американська хімічна група 3M - один із найбільших виробників респіраторів у світі - веде переговори про продаж активів у Росії науково-виробничому холдингу ВМП.

Про це повідомило російське інформагентство РБК, факт переговорів підтвердив голова ВМП Михайло Вахрушєв.

За даними агентства, учасники угоди вже отримали дозвіл на продаж російських активів від урядової комісії. Сума угоди не повідомляється.

У звіті 3M за 2022 рік зазначалося, що ціна призначених для продажу основних активів та зобов'язань компанії у Росії становила близько $50 млн. Однак сума угоди буде меншою, оскільки влада Росії вимагає мінімум 50% дисконту до справедливої ціни для продажу активів іноземних компаній.

Корпорація 3M заснована у 1902 році. За результатами 2022 року виторг компанії склав $34,2 млрд, з яких на США припало $15 млрд.

Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України компанія оголосила про вихід з Росії.



