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Інфляція в єврозоні різко впала до 6,9% на тлі зниження цін на енергоносії
15:53 31.03.2023 |
Інфляція в єврозоні впала більш стрімко, ніж очікувалося, до найнижчого рівня за рік після зниження цін на енергоносії. Споживчі ціни зросли у березні зросли на 6,9% у річному вимірі порівняно з 8,5% в попередньому місяці, досягнувши найнижчого рівня з лютого 2022 року.
Про це пише Financial Times.
Але економісти попереджають, що прискорення темпів зростання цін на продукти харчування та послуги може викликати занепокоєння у тих, хто встановлює тарифи в регіоні.
Падіння було різкішим, ніж прогнозувалося, а фондові ринки зросли на тлі публікації показника інфляції Євростатом.
"Однак базова інфляція, яка виключає витрати на енергоносії та продукти харчування, щоб краще зрозуміти основний ціновий тиск, у березні досягла нового максимуму в єврозоні - 5,7%, порівняно з 5,6% у попередньому місяці. Інфляція цін на продукти харчування також зросла з 15% до 15,4%. Інфляція у сфері послуг зросла з 4,8% до 5%.
Аналітики вважають, що високий показник базової інфляції призведе до подальшого зростання вартості запозичень Європейського центрального банку, який має на меті досягти інфляції на рівні 2%", - пише видання.
"Можливість того, що базова інфляція залишиться вищою, ніж очікувалося, буде головною причиною для ЄЦБ продовжувати підвищувати ставки в найближчій перспективі", - сказав Берт Колін, економіст банку ING, прогнозуючи ще два підвищення ставок ЄЦБ на 0,25 в.п. в травні та червні.
Європейські фондові ринки, які в п'ятницю не змінилися, зросли на даних по інфляції в єврозоні. Регіональний індекс Stoxx 600 та німецький Dax виросли на 0,4%, а французький Cac 40 - на 0,5%.
Потрясіння в банківському секторі минулого місяця підвищили ймовірність кредитної кризи, яка може загальмувати як інфляцію, так і економічне зростання в найближчі місяці.
Однак посадовці ЄЦБ дали зрозуміти, що вони, швидше за все, продовжать підвищувати ставки на наступному засіданні в травні, якщо банківська криза не погіршиться.
Ціни на енергоносії в 20 країнах єдиної валютної зони впали на 0,9%, порівняно з ростом на 13,7% у попередньому місяці, після того, як різке підвищення цін на газ та електроенергію після вторгнення Росії в Україну рік тому далося взнаки.
Економісти очікують, що ціни на енергоносії продовжать падати у річному вимірі, як це було після пандемії у 2020 році.
Річна інфляція знизилася у 18 з 20 країн, що входять до зони єдиної валюти, де зростання цін становило від понад 17 відсотків у Латвії до 3 відсотків у Люксембурзі. Єдиними країнами, де інфляція не знизилася, були Словенія, де вона зросла, і Мальта, де вона була стабільною.
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