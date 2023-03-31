Ліміт ціни на російську нафту залишатиметься на рівні $60 - Bloomberg

Європейська комісія повідомила дипломатам з 27 країн-членів ЄС, що більшість країн "Групи семи" (G7) наразі не готові знизити обмеження ціни на російську нафту, яке зараз складає 60 доларів за барель.

Про це стало відомо джерелам агентства Blomberg, які знайомі з цим питанням, повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія повідомила країнам-членам, що обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель виявилося ефективним у обмеженні доступу Кремля до нафтодоларів, не порушуючи при цьому роботу ринку, і поки що воно залишиться незмінним.

Комісія відзначила дипломатам з держав Євросоюзу, що більшість країн G7 наразі не готові знизити поріг, заявили проінформовані джерела.

У звіті Міжнародного енергетичного агентства, який ліг в основу перегляду ліміту, йдеться про те, що механізм досягнув своїх цілей. Він зменшив доходи Москви і утримав світові ціни на нафту від різкого зростання.

В останньому щомісячному звіті агентства сказано, що верхня межа впливає на ціну, за якою продаються російська нафта і нафтопродукти.

Середня експортна ціна російської нафти склала 52,48 долара за барель без урахування витрат на доставку та страхування. Нафту Urals, ключову експортну суміш Росії, продавали за 45,27 долара у Чорному морі, а такі види, як ESPO, Сахалін та Сокіл, які експортують з Азії, торгувалися вище за пороговий рівень.

"Група семи" раніше домовилася переглянути рівень цін у середині березня, а законодавство ЄС передбачає, що мета має полягати у підтримці порогового рівня на 5% нижче за середньоринковий.

Виходячи з цього, група країн-членів, зокрема Польща та Естонія, наполягала на зниженні порога.

Згідно з узгодженими правилами, компанії ЄС та країн G7 можуть надавати морські перевезення та послуги, такі як страхування, необхідні для транспортування російської нафти до третіх країн по всьому світу, тільки в тому випадку, якщо продукцію придбали за ціною, нижчою від порогової.