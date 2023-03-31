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АНАЛІТИКА

У Китаї допустили можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського

 

Можливість зустрічі або телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном не виключена. Це питання обговорювалося між Києвом і Пекіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Китаю у ЄС Фу Цуня, якого цитує Financial Times.

"Телефонна розмова або зустріч Зеленського з головою КНР Сі Цзіньпіном можлива", - сказав китайський дипломат.

За його словами, це питання обговорювали представники України та Китаю.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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