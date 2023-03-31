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У Китаї допустили можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського
13:48 31.03.2023 |
Можливість зустрічі або телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном не виключена. Це питання обговорювалося між Києвом і Пекіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Китаю у ЄС Фу Цуня, якого цитує Financial Times.
"Телефонна розмова або зустріч Зеленського з головою КНР Сі Цзіньпіном можлива", - сказав китайський дипломат.
За його словами, це питання обговорювали представники України та Китаю.
За матеріалами:
РБК-Україна
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