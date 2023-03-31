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Центробанк ОАЕ анулював банківську ліцензію російського банку через санкції
13:03 31.03.2023 |
Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів вирішив анулювати банківську ліцензію російського "МТС-банку", який потрапив під санкції США.
Про це йдеться у повідомленні Центробанку ОАЕ, передає Forbes.
"Рішення прийнято після розгляду наявних варіантів щодо нового статусу "МТС-банку", а також з урахуванням санкційних ризиків, пов'язаних з банком після надання йому цього статусу", - наголосили в установі.
Наразі "МТС-банк" продовжує залишатися у реєстрі Центробанку ОАЕ. Регулятор дав російському банку шість місяців на згортання діяльності його "дочки" у країні.
На цей час філіалу заборонено відкривати нові рахунки та проводити транзакції, крім погашення раніше прийнятих зобов'язань. Тільки для цього йому буде дозволено використати платіжні системи Центробанку ОАЕ.
Російський "МТС-банк" отримав банківську ліцензію в ОАЕ у 2022 році, розмістивши свій головний офіс в Абу-Дабі. Банк став першим за кілька років іноземним банком, який одержав ліцензію в ОАЕ.
У лютому 2023 року США вніс російський "МТС-банк" до санкційного списку. Обмеження передбачають блокування всіх активів, що перебувають у США, зупинку операцій у доларах, а також ризики запровадження вторинних санкцій щодо компаній-партнерів. Під такими ж санкціями перебувають російські "Сбєрбанк", ВТБ, "Альфа-банк" та інші банки.
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