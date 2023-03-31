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Макрон презентував план національної економії води на тлі зміни клімату
12:35 31.03.2023 |
Президент Франції Еммануель Макрон презентував національний план економного використання води, щоби зменшити ризики її дефіциту у спекотну пору року після вкрай посушливої зими.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Макрон розповів про пропозиції ощадливого використання води під час поїздки у департамент Високі Альпи на південному сході країни.
Президент зазначив, що у всіх без винятку сферах економії мають усвідомити нові реалії у зв'язку зі зміною клімату та відповідальніше використовувати воду у своїй повсякденній діяльності, та анонсував запровадження правила "ековату води" - проводячи аналогії з інструментом, який Франція запустила на початку холодної пори року для економії електроенергії.
Серед іншого, йдеться про поступове збільшення нового застосування використаної води з 1%, як зараз, до 10% у 2030 році, для чого найближчими роками запустять близько тисячі спецпроєктів. Агентствам, які реалізують проєкти з покращення користування водними ресурсами, пропонують збільшити фінансування на 500 млн євро - на додачу до нинішніх 2,2 млрд.
Передбачається 30 млн євро для вдосконалення іригаційних та інших систем використання води у сільському господарстві, а також заходів для накопичення води у грунтах - починаючи зі збільшення площ зелених насаджень.
Окрім того, йдеться про прогресивне збільшення тарифу на використання води - такі експерименти локально проводили ще з 2017 року.
За офіційною статистикою, найбільшим споживачем води у Франції є сільське господарство - 58%, 26% загальних обсягів становить питна вода, 12% - вода для потреб енергетики, 4% - інші промислові потреби, з тих 4,1 млрд кубометрів, які щорічно використовуються без повернення у водне середовище.
Нагадаємо, лютий 2023 року виявився найпосушливішим для Франції за всю історію спостережень з 1959 року. Минулий 2022 рік став для Франції найтеплішим за понад 120 років - з початку минулого сторіччя, та одним з найпосушливіших.
У зв'язку з цим в уряді вже на початку весни залкикали співгромадян економно використовувати воду.
У деяких гірських селищах у Піренеях воду вже доводиться доставляти цистернами, тому що струмки, які були джерелом води для мешканців, повністю пересохли.
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