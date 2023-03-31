Ще один великий агротрейдер ADM розглядає варіанти виходу з РФ

Archer-Daniels-Midland Co. розглядає варіанти виходу зі свого російського бізнесу на тлі новин про аналогічні кроки з боку трейдерів Cargill та Viterra.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Компанія розглядає можливість продажу своєї частки у 50% в спільному підприємстві з російським партнером "Астон". Підприємство, запущене в 2018 році, переробляє кукурудзу для виробництва підсолоджувачів і крохмалю для російської харчової промисловості.

Можливий крок ADM пов'язаний з тим, що конкуренти ADM - Cargill Inc. і підтримувана Glencore компанія Viterra - відступають з ринку Росії. Вони є двома найбільшими західними експортерами російського зерна.

Хоча російський бізнес ADM в країні дуже обмежений і в основному зосереджений на виробництві підсолоджувачів, підрозділ компанії Wild Flavors, який виробляє ароматизатори та барвники для харчової промисловості, також присутній в Росії.

"Ситуація в Росії залишається нестабільною, і ми будемо продовжувати постійно контролювати і оцінювати нашу обмежену діяльність там", - заявила представниця АДМ в коментарі Bloomberg. "Ми, звичайно, будемо продовжувати дотримуватися всіх санкцій, законів і правил США".

Торік ADM заявила, що скоротила свою діяльність в Росії.