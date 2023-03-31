Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ще один великий агротрейдер ADM розглядає варіанти виходу з РФ

 

Archer-Daniels-Midland Co. розглядає варіанти виходу зі свого російського бізнесу на тлі новин про аналогічні кроки з боку трейдерів Cargill та Viterra.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Компанія розглядає можливість продажу своєї частки у 50% в спільному підприємстві з російським партнером "Астон". Підприємство, запущене в 2018 році, переробляє кукурудзу для виробництва підсолоджувачів і крохмалю для російської харчової промисловості.

Можливий крок ADM пов'язаний з тим, що конкуренти ADM - Cargill Inc. і підтримувана Glencore компанія Viterra - відступають з ринку Росії. Вони є двома найбільшими західними експортерами російського зерна.

Хоча російський бізнес ADM в країні дуже обмежений і в основному зосереджений на виробництві підсолоджувачів, підрозділ компанії Wild Flavors, який виробляє ароматизатори та барвники для харчової промисловості, також присутній в Росії.

"Ситуація в Росії залишається нестабільною, і ми будемо продовжувати постійно контролювати і оцінювати нашу обмежену діяльність там", - заявила представниця АДМ в коментарі Bloomberg. "Ми, звичайно, будемо продовжувати дотримуватися всіх санкцій, законів і правил США".

Торік ADM заявила, що скоротила свою діяльність в Росії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7812
  0,0823
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4197  0,03 0,08 38,1381  0,02 0,05
EUR 40,3391  0,12 0,29 41,2213  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес