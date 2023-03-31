Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До Сенату США внесли законопроєкт щодо безпеки у Чорноморському регіоні

 

Двопартійна група сенаторів США - від Республіканської та Демократичної партій - внесла проєкт закону щодо безпеки у Чорноморському регіоні 2023 року.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".

Внесений до Сенату законопроєкт підкреслює важливість Чорноморського регіону для національної безпеки США, європейської та глобальної безпеки, особливо на тлі продовження агресії РФ проти України.

Вперше такий законопроєкт внесли 12 липня 2022 року. Його положення зберігаються в цьогорічному проєкті.

Документ передбачає більш активну і рішучу зовнішню політику США щодо Чорноморського регіону, включаючи посилення координації між США, НАТО та ЄС, а також зміцнення економічних зав'язків між США та державами Чорноморського регіону (зокрема, зазначено про підтримку Ініціативи Трьох морів).

Законопроєкт вимагає через 180 днів після його ухвалення представити міжвідомчу стратегію збільшення військової допомоги США та координації з НАТО та ЄС, поглиблення економічних зав'язків, зміцнення демократії та економічної безпеки та посилення допомоги у сфері безпеки з країнами регіону.

Вона передбачатиме, зокрема, збільшення безпекової допомоги Україні, Румунії, Болгарії, Молдові та Грузії; пріоритезацію систем розвідки операцій РФ у регіоні; можливість створення спільного багатонаціонального штабу, відповідального за планування навчання та координацію всієї військової діяльності союзників і партнерів США у Чорному морі, активізацію боротьби з російською дезінформацією та пропагандою тощо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що через інцидент у Чорному морі на початку березня США вирішили відправляти розвідувальні безпілотники далі від тимчасово окупованого Криму, що обмежило їхню здатність збирати розвідувальну інформацію.

14 березня російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

У Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими". Пізніше США оприлюднили відеодоказ того, що зіткнення Су-27 із американським дроном було навмисним.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7812
  0,0823
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4197  0,03 0,08 38,1381  0,02 0,05
EUR 40,3391  0,12 0,29 41,2213  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес