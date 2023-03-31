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До Сенату США внесли законопроєкт щодо безпеки у Чорноморському регіоні
11:49 31.03.2023 |
Двопартійна група сенаторів США - від Республіканської та Демократичної партій - внесла проєкт закону щодо безпеки у Чорноморському регіоні 2023 року.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, пише "Європейська правда".
Внесений до Сенату законопроєкт підкреслює важливість Чорноморського регіону для національної безпеки США, європейської та глобальної безпеки, особливо на тлі продовження агресії РФ проти України.
Вперше такий законопроєкт внесли 12 липня 2022 року. Його положення зберігаються в цьогорічному проєкті.
Документ передбачає більш активну і рішучу зовнішню політику США щодо Чорноморського регіону, включаючи посилення координації між США, НАТО та ЄС, а також зміцнення економічних зав'язків між США та державами Чорноморського регіону (зокрема, зазначено про підтримку Ініціативи Трьох морів).
Законопроєкт вимагає через 180 днів після його ухвалення представити міжвідомчу стратегію збільшення військової допомоги США та координації з НАТО та ЄС, поглиблення економічних зав'язків, зміцнення демократії та економічної безпеки та посилення допомоги у сфері безпеки з країнами регіону.
Вона передбачатиме, зокрема, збільшення безпекової допомоги Україні, Румунії, Болгарії, Молдові та Грузії; пріоритезацію систем розвідки операцій РФ у регіоні; можливість створення спільного багатонаціонального штабу, відповідального за планування навчання та координацію всієї військової діяльності союзників і партнерів США у Чорному морі, активізацію боротьби з російською дезінформацією та пропагандою тощо.
Раніше ЗМІ повідомляли, що через інцидент у Чорному морі на початку березня США вирішили відправляти розвідувальні безпілотники далі від тимчасово окупованого Криму, що обмежило їхню здатність збирати розвідувальну інформацію.
14 березня російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
У Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими". Пізніше США оприлюднили відеодоказ того, що зіткнення Су-27 із американським дроном було навмисним.
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