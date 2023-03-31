Фінансові новини
- |
- 31.03.23
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
На Західних Балканах створили об'єднання для зближення з ЄС, але без участі Сербії
10:45 31.03.2023 |
Країни Західних Балкан за винятком Сербії в середу оголосили про створення нової платформи - "Західнобалканської четвірки", мета якої полягає у повному узгодженні країн-учасниць зі спільною зовнішньою політикою і політикою безпеки ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Про нову ініціативу спільно оголосили керівники зовнішньополітичних відомств Албанії, Косова, Північної Македонії та Чорногорії, зазначаючи, що поштовхом до такого кроку стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Після російської агресії в Україні узгодження зі спільною зовнішньою та безпековою політикою, понад те - з позиціями й цінностями демократичного світу, стало одним з найважливіших пріоритетів країн, що прагнуть стати членами ЄС, а також чітким сигналом про те, чому ці країни належать", - підкреслив очільник МЗС Північної Македонії Буяр Османі.
"Західнобалканська четвірка" зосередиться насамперед на гармонізації власної зовнішньої політики та політики безпеки з ЄС, зокрема питаннях енергетичної кризи, економічних наслідків, викликаних війною в Україні, та гібридних загроз.
Учасники платформи підкреслили, що їхньою спільною стратегічною метою є повна інтеграція до Європейського Союзу.
Публічно про те, чому в "Західнобалканській четвірці" брала участь Сербія, не повідомлялось. Та відомо, що Белград відмовлявся приєднатися до більшості санкцій ЄС і США проти Росії, що викликало різку критику з боку Брюсселя.
На Західних Балканах діє ще одна спільна ініціатива "Відкриті Балкани" між Албанією, Сербією і Північною Македонією, яка має на меті сприяти вільному і безперешкодному пересуванню товарів і людей по всьому регіону.
Косово і Боснія і Герцеговина не беруть участі в цій ініціативі, побоюючись, що вона може перешкодити їхнім амбіціям щодо членства в ЄС, а також через занепокоєння щодо впливу Сербії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БЕБ не виправдало сподівань. Ключовий для економіки правоохоронний орган «перезавантажують»
|Суд у Франції відмовив у екстрадиції олігарха Жеваго в Україну
|Чому архімандрит Києво-Печерської лаври перейшов з УПЦ до ПЦУ і що це змінює
|Український суд знову спрацював на користь Портнова, - адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Генсек НАТО: Швеція ще може стати членом Альянсу до липня
|На Західних Балканах створили об'єднання для зближення з ЄС, але без участі Сербії
|Безпілотний винищувач Bayraktar з українським двигуном успішно пройшов нові випробування
|Понад 11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном, - Пентагон
|Трамп став першим експрезидентом США, проти якого висунули кримінальні звинувачення
|Туреччина останньою схвалила вступ Фінляндії в НАТО
|НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідну будівельну компанію Китаю
Бізнес
|ЄС остаточно затвердив заборону авто зі шкідливими викидами з 2035 року з поступками Німеччині
|Back to Office або Кінець дистанційної роботи: Apple, Google, Amazon та інші вимагають, щоб співробітники повернулися працювати в офіси
|Goldman Sachs порахував, скільки робочих місць під загрозою через штучний інтелект
|Ford представив новий електричний позашляховик Explorer
|У Збройних силах Швеції заборонили користуватися TikTok
|Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності
|Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі