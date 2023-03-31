Безпілотний винищувач Bayraktar з українським двигуном успішно пройшов нові випробування

Новий регламент ЄС передбачає 55%-ве скорочення викидів парникових газів для нових легкових автомобілів і 50% для нових мікроавтобусів протягом 2030-2034 років і 100%-ве їх скорочення для нових легкових автомобілів і мікроавтобусів з 2035 року.