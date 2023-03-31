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АНАЛІТИКА

Безпілотний винищувач Bayraktar з українським двигуном успішно пройшов нові випробування

 

Безпілотний військовий літак Bayraktar KIZILELMA успішно перевірив ідентифікаційну систему на середній висоті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара.

Винищувач "Байрактар" здійснив свій третій політ у навчально-випробувальному центрі AKINCI.

"Bayraktar KIZILELMA успішно завершив випробування системи ідентифікації середньої висоти. Це був третій тест, який ми проводили», - зазначив технічний директор компанії Baykar.


Безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ українського виробництва.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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