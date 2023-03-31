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Безпілотний винищувач Bayraktar з українським двигуном успішно пройшов нові випробування
10:31 31.03.2023 |
Безпілотний військовий літак Bayraktar KIZILELMA успішно перевірив ідентифікаційну систему на середній висоті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара.
Винищувач "Байрактар" здійснив свій третій політ у навчально-випробувальному центрі AKINCI.
"Bayraktar KIZILELMA успішно завершив випробування системи ідентифікації середньої висоти. Це був третій тест, який ми проводили», - зазначив технічний директор компанії Baykar.
Безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ українського виробництва.
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