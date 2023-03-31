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Туреччина останньою схвалила вступ Фінляндії в НАТО
08:50 31.03.2023 |
Парламент Туреччини в ніч проти п'ятниці ратифікував протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу - Туреччина, таким чином, останньою з усіх країн-членів НАТО зробила цей крок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За відповідне рішення проголосували 276 турецьких парламентарів, ніхто не висловився проти. Документ ще має підписати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган для набуття ним чинності.
Після ратифікації протоколу турецькою Генеральною асамблеєю усунена остання перешкода на шляху до членства Фінляндії в Альянсі після того, як парламент Угорщини в понеділок також підтримав цей крок.
Оскільки графік членства Швеції все ще не визначений, голосування Туреччини офіційно роз'єднає заявки двох північноєвропейських країн на вступ до альянсу, які держави подали в травні 2022 року з метою стримування будь-якої російської агресії після вторгнення в Україну.
Фінляндія офіційно завершила всі процедури, необхідні для членства у НАТО.
Як відомо, Фінляндія разом зі Швецією у відмовились від десятиліть політики нейтралітету, оголосивши про намір вступити до НАТО. Але Туреччина виступила проти швидкої ратифікації протоколів про вступ обох країн, пославшись на їхню недостатню боротьбу з тероризмом.
Однак у березні Анкара вирішила все ж схвалити вступ до Альянсу Фінляндії, заявивши, що Швеція не виконує взятих на себе антитерористичних зобов'язань. Із цим не погоджується і Стокгольм, і керівництво НАТО.
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