Фінансові новини
- |
- 31.03.23
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Австрії підтримав спрощене працевлаштування біженців з України
08:43 31.03.2023 |
Національна рада Австрії в четвер підтримала оновлення правил працевлаштування для біженців з України, зокрема стосовно знання німецької мови та перевірок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA.
Згідно з рішенням австрійського парламенту, власники картки переміщеної особи зможуть влаштуватись на будь-яку роботу в Австрії без попереднього дозволу й не будуть повинні проходити попередню перевірку зарплати й умов праці.
Крім того, окремо було спрощено працевлаштування для сезонних працівників - їм достатньо буде підтвердити знання німецької мови на рівні А1, а не А2, як було раніше.
А для ключових працівників, кваліфікованих працівників дефіцитних професій і засновників стартапів в Австрії буде враховуватись знання французької, іспанської та боснійсько-хорватсько-сербської мов на рівні В1.
Як пояснила державна секретарка Австрії з питань туризму Сюзанна Краус-Вінклер, рішення Національної ради дасть поштовх для подолання дефіциту кваліфікованих працівників.
Раніше парламент Австрії схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що продовжує на рік право на тимчасове проживання для біженців з України - тобто до 4 березня 2024 року.
Станом на кінець 2022 року в Австрії зареєстрували майже 91 тисячу біженців з України, близько 66 тисяч із них досі перебувають в Австрії. При цьому близько половини українців, які втекли до Австрії від війни, хочуть залишитися в країні назавжди.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БЕБ не виправдало сподівань. Ключовий для економіки правоохоронний орган «перезавантажують»
|Суд у Франції відмовив у екстрадиції олігарха Жеваго в Україну
|Чому архімандрит Києво-Печерської лаври перейшов з УПЦ до ПЦУ і що це змінює
|Український суд знову спрацював на користь Портнова, - адвокат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ще один великий агротрейдер ADM розглядає варіанти виходу з РФ
|До Сенату США внесли законопроєкт щодо безпеки у Чорноморському регіоні
|Генсек НАТО: Швеція ще може стати членом Альянсу до липня
|На Західних Балканах створили об'єднання для зближення з ЄС, але без участі Сербії
|Безпілотний винищувач Bayraktar з українським двигуном успішно пройшов нові випробування
|Понад 11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном, - Пентагон
Бізнес
|ЄС остаточно затвердив заборону авто зі шкідливими викидами з 2035 року з поступками Німеччині
|Back to Office або Кінець дистанційної роботи: Apple, Google, Amazon та інші вимагають, щоб співробітники повернулися працювати в офіси
|Goldman Sachs порахував, скільки робочих місць під загрозою через штучний інтелект
|Ford представив новий електричний позашляховик Explorer
|У Збройних силах Швеції заборонили користуватися TikTok
|Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності
|Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі