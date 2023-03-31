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АНАЛІТИКА

Парламент Австрії підтримав спрощене працевлаштування біженців з України

 

Національна рада Австрії в четвер підтримала оновлення правил працевлаштування для біженців з України, зокрема стосовно знання німецької мови та перевірок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA.

Згідно з рішенням австрійського парламенту, власники картки переміщеної особи зможуть влаштуватись на будь-яку роботу в Австрії без попереднього дозволу й не будуть повинні проходити попередню перевірку зарплати й умов праці.

Крім того, окремо було спрощено працевлаштування для сезонних працівників - їм достатньо буде підтвердити знання німецької мови на рівні А1, а не А2, як було раніше.

А для ключових працівників, кваліфікованих працівників дефіцитних професій і засновників стартапів в Австрії буде враховуватись знання французької, іспанської та боснійсько-хорватсько-сербської мов на рівні В1.

Як пояснила державна секретарка Австрії з питань туризму Сюзанна Краус-Вінклер, рішення Національної ради дасть поштовх для подолання дефіциту кваліфікованих працівників.

Раніше парламент Австрії схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що продовжує на рік право на тимчасове проживання для біженців з України - тобто до 4 березня 2024 року.

Станом на кінець 2022 року в Австрії зареєстрували майже 91 тисячу біженців з України, близько 66 тисяч із них досі перебувають в Австрії. При цьому близько половини українців, які втекли до Австрії від війни, хочуть залишитися в країні назавжди.
Ключові теги: Австрія
 

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