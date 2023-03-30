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ЄС збільшить частку енергії з відновлюваних джерел
19:05 30.03.2023 |
Європейський парламент і Рада Європейського Союзу уклали в четвер, 30 березня, угоду, за якою частка енергії з відновлюваних джерел у загальному обсязі споживання має зрости до 2030 року майже вдвічі - до 42,5 відсотка.
У 2021 році цей показник становив у середньому по ЄС 22 відсотки. Досі метою Євросоюзу на 2030 рік вважалося збільшення частки енергії з відновлюваних джерел до 32 відсотків.
Рівень використання енергії з відновлюваних джерел в економіці країн ЄС різниться. Лідером є Швеція, де цей показник становить 63 відсотки. Тим часом у Люксембурзі, Нідерландах, Ірландії та на Мальті він нижчий за 13 відсотків від загального обсягу споживаної енергії. У Німеччині частка енергії, виробленої відновлюваними джерелами, в 2022 році становила 46,9 відсотка.
Попередню політичну угоду про збільшення частки енергії з відновлюваних джерел в економіці ЄС схвалили на тлі прагнення Євросоюзу скоротити свою залежність від викопного палива з Росії. Крім того, цей захід має зробити важливий внесок у роботу з боротьбою зі зміною клімату.
Щоб угода стала законом, її має схвалити Європарламент і уряди країн-членів.
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