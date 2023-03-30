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АНАЛІТИКА

ЄС збільшить частку енергії з відновлюваних джерел

 

Європейський парламент і Рада Європейського Союзу уклали в четвер, 30 березня, угоду, за якою частка енергії з відновлюваних джерел у загальному обсязі споживання має зрости до 2030 року майже вдвічі - до 42,5 відсотка.

У 2021 році цей показник становив у середньому по ЄС 22 відсотки. Досі метою Євросоюзу на 2030 рік вважалося збільшення частки енергії з відновлюваних джерел до 32 відсотків.

Рівень використання енергії з відновлюваних джерел в економіці країн ЄС різниться. Лідером є Швеція, де цей показник становить 63 відсотки. Тим часом у Люксембурзі, Нідерландах, Ірландії та на Мальті він нижчий за 13 відсотків від загального обсягу споживаної енергії. У Німеччині частка енергії, виробленої відновлюваними джерелами, в 2022 році становила 46,9 відсотка.

Попередню політичну угоду про збільшення частки енергії з відновлюваних джерел в економіці ЄС схвалили на тлі прагнення Євросоюзу скоротити свою залежність від викопного палива з Росії. Крім того, цей захід має зробити важливий внесок у роботу з боротьбою зі зміною клімату.

Щоб угода стала законом, її має схвалити Європарламент і уряди країн-членів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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