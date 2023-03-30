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Європарламент підтримав нові правила рівності оплати праці чоловіків і жінок
17:18 30.03.2023 |
Європейський парламент у четвер проголосував за нові правила для подолання гендерного розриву в оплаті праці - роботодавців змушуватимуть розкривати заробітні плати чоловіків і жінок, що працюють у них.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європарламенту.
Згідно з правилами, ухваленими на пленарному засіданні Європарламенту 427 голосами проти 79 й 76 тих, хто утримався, оплата праці повинна ґрунтуватися на гендерно нейтральних критеріях, а інформація про неї більше не буде таємницею роботодавця.
Крім того, оголошення про вакансії та назви посад також повинні бути гендерно нейтральними, а процеси прийняття на роботу - відбуватися в недискримінаційний спосіб.
Якщо звітність роботодавця про оплату праці показує розрив у зарплаті між чоловіками та жінками щонайменше на 5%, роботодавці повинні будуть спільно з представниками працівників здійснити переоцінку.
Держави-члени ЄС муситимуть передбачити покарання за нерівномірну зарплату між чоловіками й жінками, зокрема компенсації для постраждалих працівників. Тягар доведення недискримінації лежатиме на роботодавцеві.
Після рішення Європарламенту нові правила має затвердити Рада Європейського Союзу, далі вони публікуються в Офіційному журналі ЄС і набувають чинності через двадцять днів.
Зазначається, що попри закріплений у Договорах ЄС принцип рівної оплати праці гендерний розрив в оплаті праці в країнах об'єднання досі становить близько 13% і за останні десять років зменшився лише мінімально.
Нагадаємо, що вперше зміни до механізму оплати праці для досягнення гендерної рівності Європейська комісія запропонувала ще у 2021 році напередодні Міжнародного жіночого дня.
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