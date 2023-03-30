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Польща отримає майже 60 млн євро компенсації через експорт зерна з України
17:04 30.03.2023 |
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер заявив про домовленість із Європейською комісією про компенсацію для польських фермерів через збитки, які їм завдає безмитний експорт зерна з України.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Моравецький написав у Facebook.
Польський прем'єр заявив, що минулого тижня "присвятив багато часу та енергії тому, щоб польські фермери отримали те, на що вони просто заслуговують"
"Польща отримає ще одну фінансову компенсацію від ЄС! Цього разу за збитки, спричинені імпортом українського зерна. Це майже 30 мільйонів євро від ЄС плюс друга сума з державного бюджету - загалом близько 280 мільйонів злотих (59,8 мільйона євро)", - додав він.
Моравецький додав, що з проханням підтримати фермерів через експорт українського збіжжя разом із Польщею звернулись прем'єри ще п'яти країн, але не уточнив, які саме.
Напередодні в уряді Польщі пообіцяли підготувати зміни до правил з метою обмежити ввезення українського зерна в країну.
Як повідомлялось, прем'єри Румунії та Польщі заявили, що Бухарест і Варшава попросять Європейську комісію розробити механізми, які допоможуть налагодити відстеження експорту зерна з України та уникнути демпінгу цін на шкоду місцевим фермерам.
Тим часом болгарські фермери почали блокувати прикордонні переходи, вимагаючи не поширювати на Болгарію дію європейського регламенту про безмитне ввезення товарів аграрного походження з України.
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