У США успішно випробували підкаліберний далекобійний снаряд

Компанія BAE Systems та армія США успішно провели спільні випробувальні стрільби керованим підкаліберним артилерійським снарядом великої дальності.

Про це повідомляє Мілітарний з посилання м на пресслужбу BAE Systems.

Випробування відбувалися на ракетному полігоні Уайт-Сендс у штаті Нью-Мексико.

Стрільби далекобійним підкаліберним снарядом здійснювалися зі 155-мм гаубиці XM907E2 з довжиною ствола у 58 калібрів.

У компанії BAE Systems повідомили, що боєприпас уразив нерухому ціль за межами дальності, які були раніше продемонстровані іншими високоточними снарядами, випущеними з цього ж типу гаубиці.

Цей новітній артилерійський снаряд створюють у рамках програми армії США XM1155 Extended Range Artillery Projectil.

Під час цих випробувань було підтверджено сумісність нового снаряда зі 155-мм випробувальним стендом новітньої американської далекобійної самохідної гаубиці, яка створюється в рамках програми Extended Range Cannon Artillery (ERCA), а також з її метальними зарядами.

Підкаліберний 155-мм артилерійський снаряд дальньої дії призначений для ураження цілей на великій відстані з надзвичайно високою точністю.

Він зможе уражати як стаціонарні, так і рухомі цілі на дальності, що більш ніж у двічі перевищує дальність дії нинішніх артилерійських боєприпасів такого ж калібру.

BAE Systems наразі укладає контракт з армією США для розробки та випробування цього снаряда в рамках програми XM1155 Extended Range Artillery Projectile.

У компанії зазначили, що протягом останніх кількох років інвестували кошти в інновації, розробку і тестування вдосконалених рішень для артилерійських боєприпасів великої дальності.



