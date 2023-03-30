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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
У США успішно випробували підкаліберний далекобійний снаряд
16:56 30.03.2023 |
Компанія BAE Systems та армія США успішно провели спільні випробувальні стрільби керованим підкаліберним артилерійським снарядом великої дальності.
Про це повідомляє Мілітарний з посилання м на пресслужбу BAE Systems.
Випробування відбувалися на ракетному полігоні Уайт-Сендс у штаті Нью-Мексико.
Стрільби далекобійним підкаліберним снарядом здійснювалися зі 155-мм гаубиці XM907E2 з довжиною ствола у 58 калібрів.
У компанії BAE Systems повідомили, що боєприпас уразив нерухому ціль за межами дальності, які були раніше продемонстровані іншими високоточними снарядами, випущеними з цього ж типу гаубиці.
Цей новітній артилерійський снаряд створюють у рамках програми армії США XM1155 Extended Range Artillery Projectil.
Під час цих випробувань було підтверджено сумісність нового снаряда зі 155-мм випробувальним стендом новітньої американської далекобійної самохідної гаубиці, яка створюється в рамках програми Extended Range Cannon Artillery (ERCA), а також з її метальними зарядами.
Підкаліберний 155-мм артилерійський снаряд дальньої дії призначений для ураження цілей на великій відстані з надзвичайно високою точністю.
Він зможе уражати як стаціонарні, так і рухомі цілі на дальності, що більш ніж у двічі перевищує дальність дії нинішніх артилерійських боєприпасів такого ж калібру.
BAE Systems наразі укладає контракт з армією США для розробки та випробування цього снаряда в рамках програми XM1155 Extended Range Artillery Projectile.
У компанії зазначили, що протягом останніх кількох років інвестували кошти в інновації, розробку і тестування вдосконалених рішень для артилерійських боєприпасів великої дальності.
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