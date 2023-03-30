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АНАЛІТИКА

США стали головним експортером СПГ у світі – Міненерго країни

 

США стали найбільшим світовим експортером скрапленого природного газу (СПГ), але через внутрішні потужності збільшення постачання обмежене. Про це розповіла помічниця голови з енергетичного аналізу Управління енергетичної інформації (EIA) США при Міненерго країни Анджеліна Ларос.

«Ми - найбільший у світі експортер СПГ... але абсолютно точно існують обмеження можливостей у країні», - сказала Ларос.

З її слів, ключове обмеження - швидкість будівництва нової експортної інфраструктури.

Представник EIA додала, що можливості постачання «гнучких обсягів» енергоносіїв і брак довгострокових контрактів на постачання газу за конкретними напрямками відіграють значну роль у збільшенні експорту.

Міненерго США у березні заявляло, що торік головним покупцем американського СПГ через скорочення постачання російського газу була Європа.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: США
 

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