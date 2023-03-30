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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Російські студенти технічних спеціальностей протестують проти примусового вивчення китайської мови
14:18 30.03.2023 |
Студентська рада Московського фізико-технічного інституту оголосила збір підписів під петицією до керівництва вишу з протестом проти примусового вивчення китайської мови.
Петицію проти "політики примусового вивчення китайської мови" опублікував Молодіжний комітет інституту, який існує з 2007 року, пише російський "Коммерсант".
Напередодні стало відомо, що з вересня 2023 року студенти інституту обов'язково вивчатимуть англійську та китайську мови, а французьку та іспанську виключать із навчальної програми.
У керівництві вишу реформу пояснюють тим, що 27% наукової літератури з тематики фізтеху виходить китайською мовою, а до 2030 року до половини всієї технічної та інженерної документації буде публікуватися китайською.
У Міносвіти РФ дії керівництва вишу назвали "сміливим кроком на шляху до зміцнення міжнародного співробітництва між Росією та Китаєм".
Засновник центру соціального проектування "Платформа" Олексій Фірсов згадує, що спроби активізувати вивчення китайської мови в Росії робляться як мінімум з 2014 року, але вони не мали успіху через складність вивчення, дефіцит викладачів та відсутність явної практичної мотивації. Він т акож зауважив, що китайські науковці самі активно вивчають європейські мови, зокрема англійську.
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