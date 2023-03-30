Євростат підрахував середню вартість години роботи в ЄС і єврозоні в 2022 році

У 2022 році середня вартість години роботи в Євросоюзі перевищила відмітку у 30 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Євростаті.

Минулого року середня вартість години роботи у країнах Європейського Союзу становила 30,5 євро, а у єврозоні (країни з обігом валюти євро) - 34,3 євро.

У 2021 році середня вартість години роботи в країнах ЄС становила 29 євро, а в єврозоні - 32,8 євро.

Слід зауважити, що йдеться не про чисту зарплату "на руки", а про загальні витрати роботодавця на робочу силу (включаючи, наприклад, соціальні внески тощо).

Найнижчі погодинні витрати на робочу силу зафіксовані в Болгарії (8,2 євро) та Румунії (9,5 євро), а найвищі - в Люксембурзі (50,7 євро), Данії (46,8 євро) та Бельгії (43,5 євро).

У 2022 році порівняно з 2021 роком погодинні витрати на робочу силу зросли на 5 в ЄС і на 4,7% в єврозоні.

В межах єврозони погодинні витрати на робочу силу зросли в усіх державах-членах. Найбільше зростання зафіксували в Литві (+13,3%), Ірландії (+9,3%) та Естонії (+9,1%).

У країнах ЄС за межами єврозони погодинні витрати на робочу силу, виражені в національній валюті, зросли у 2022 році в усіх країнах, а найбільше - в Болгарії (+15,3%), Угорщині (+13,9%), Румунії (+12,2%) і Польщі (+11,7%). Найменше вони зросли в Данії (+2,3%).