Азербайджан взяв під контроль дорогу між Нагірним Карабахом і Вірменією, де розміщені військові РФ

Міністерство оборони Азербайджану оголосило, що збройні сили країни взяли під контроль Лачинську дорогу - основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.

Про це йдеться в заяві на сайті відомства, пише "Європейська правда".

Міноборони повідомило, що у зв'язку з введенням в експлуатацію нової Лачинської дороги військові взяли під контроль кілька панівних висот, основних і допоміжних доріг, а також велику прикордонну територію між селами Джагазур і Забух Лачинського району.

Експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Гела Васадзе вважає, що на практиці це означає взяття під контроль комунікацій території, яку кононтроюють російські військові, що діють в регіоні як "миротворчий контингент".

"Москва практично позбавляється головного інструментарію в Карабаху для дій на землі. А російським військовим залишаються тільки поліцейські функції", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, напруженість між Вірменією та Азербайджаном зросла в грудні, коли азербайджанські протестувальники, які видавали себе за екологічних активістів, заблокували Лачинський коридор.

Наприкінці лютого Міжнародний суд ООН застосував тимчасові заходи за позовом Вірменії проти Азербайджану та зобов'язав останній забезпечити пропуск людей і транспорту через коридор.